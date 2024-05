Sassuolo-Inter, spazio ad Audero? Sommer recuperato (con l’asterisco)

Sassuolo-Inter potrebbe essere anche la partita di Emil Audero, considerate le condizioni di Yann Sommer che ieri ha recuperato dall’influenza, anche se il suo impiego resta ancora in dubbio.

NUOVA CHANCE – Ieri ad Appiano Gentile oltre Federico Dimarco che si è allenato con il resto del gruppo, Simone Inzaghi ha recuperato anche Yann Sommer, assente il giorno prima causa febbre. A differenza dell’esterno mancino, però, Sommer ha sì smaltito la febbre, ma per precauzione non è uscito ad allenarsi sul campo. Per questo motivo in occasione di Sassuolo-Inter, il ruolo di portiere titolare potrebbe toccare ad Emil Audero, che in questa stagione ha giocato appena tre partite in tutte le competizioni, solo una volta in Serie A.