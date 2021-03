Inter-Atalanta, un’incertezza per Gasperini: scelta sorprendente in attacco?

Gian Piero Gasperini Atalanta

Inter-Atalanta è la sfida in programma domani sera alle 20.45, atto conclusivo della ventiseiesima giornata di Serie A. Nebuloni – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – fa il punto sulle scelte di Gasperini (QUI le sue parole in conferenza)

SORPRESA? – Inter-Atalanta è la sfida in programma domani alle ore 20.45. Massimiliano Nebuloni annuncia una possibile e sorprendente scelta in attacco da parte di Gian Piero Gasperini: «E’ stato sorprendente questo passaggio di Gasperini, si è voluto sbilanciare sul portiere. Vuole mandare un segnale a Gollini, protagonista negli ultimi tempi di alcune incertezze e quindi giocherà Sportiello. Per il resto si va verso scelte ben definite perché in difesa dovrebbero giocare Toloi, Romero e Djimsiti; in mezzo de Roon rientra dalla squalifica e giocherà con Freuler, Gosens e Maehle. In attacco Pessina e Muriel sicuri di una maglia, l’unica incertezza può riguardare il ruolo di Zapata, magari per non dare punti di riferimento all’Inter e quindi Gasperini potrebbe optare per una soluzione sorprendente o con Ilicic o con Miranchuk».