Serie A, il Milan batte un colpo in attesa di Inter-Atalanta. Vittoria Crotone!

Pioli Milan

La ventiseiesima giornata di Serie A è proseguita con le partite delle ore 15.00, che si sono appena concluse. Di seguito i risultati dei Verona-Milan, Fiorentina-Parma e Crotone-Torino

PRIMO TEMPO – La ventiseiesima giornata di Serie A, che si concluderà domani con la sfida tra Inter e Atalanta, è proseguita nel pomeriggio con le partite delle ore 15.00, vale a dire Verona-Milan, Fiorentina-Parma e Crotone-Torino. I rossoneri, secondi in classifica, hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 27′ da Krunic. Fiorentina-Parma al 45′ si è chiusa sul 2-1: viola avanti al 28′ con Martinez Quarta, al 32′ pari dei gialloblù con Kucka dagli 11 metri e al 42′ padroni di casa nuovamente in vantaggio con Milenkovic. Crotone-Torino 1-1 al 45′: calabresi in vantaggio al 27′ con Nwankwo e pari dei granata al 45′ con Mandragora.

SECONDO TEMPO – Inizia ancora forte il Milan nella seconda frazione di gioco, con Dalot che sigla la rete dello 0-2 al 50′. Anche il Crotone di Cosmi passa nuovamente in vantaggio al 54′, ancora una volta con Nwankwo. Il Parma di D’Aversa riesce a pareggiare i conti al 72′ con Kurtic. All’8o’ cambia ancora il risultato di Crotone-Torino, con il terzo gol dei crotonesi messo a segno da Reca ma all’84’ il Torino accorcia le distanze con Sanabria. I calabresi mettono il risultato in salvo al 90′ con un gran gol di Ounas. La Fiorentina si fa sorpassare al 90′ dal Parma, che segna la rete del sorpasso con Mihaila ma proprio all’ultimo respiro agguanta il 3-3 con la sfortunata autorete di Iacoponi.