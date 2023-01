Inter-Atalanta 1-0, il tabellino della partita dei quarti di finale di Coppa Italia

Inter-Atalanta è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023.

QUALIFICATI! – Inter prima semifinalista di Coppa Italia. Un gol di Matteo Darmian a metà ripresa permette di battere l’Atalanta, in una partita sostanzialmente a senso unico per la squadra di Simone Inzaghi. Pure striminzito il punteggio al Meazza, dove già dal primo tempo diverse occasioni e sfortuna per un palo di Hakan Calhanoglu. Bergamaschi pericolosi solo con un colpo di testa di Duvan Zapata a un passo dall’intervallo e che non pungono dopo essere finiti sotto nel punteggio. In semifinale ci sarà una fra Juventus e Lazio, che si giocherà giovedì alle ore 21 a Torino. In ogni caso la partita di ritorno sarà al Meazza, quella d’andata invece in trasferta. Questo il tabellino di Inter-Atalanta.

INTER-ATALANTA 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries (77’ D’Ambrosio), Barella, Calhanoglu (72’ Asllani), Mkhitaryan, Gosens (71’ Dimarco); Lukaku (72’ Dzeko), Lautaro Martinez (85’ Correa).

In panchina: Cordaz, Botis, Gagliardini, Bellanova, V. Carboni, Zanotti, Fontanarosa, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (72’ Soppy); Hateboer (67’ Éderson), de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (54’ Lookman), Boga (67’ Muriel); Zapata (55’ Hojlund).

In panchina: Rossi, Sportiello, Okoli, Ruggeri, Vorlicky, Demiral.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Cecconi – Galetto; Maggioni; VAR Aureliano; A. VAR Muto)

Gol: 67’ Darmian

Ammoniti: Gosens, Lautaro Martinez, Correa, Onana (I), Soppy (A)

Recupero: 1’ PT, 5’ ST