Statistiche Inter-Atalanta, possesso palla in equilibrio. Stupisce un dato

L’Inter batte l’Atalanta 1-0 e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia (qui tabellino e pagelle). A decidere la gara uno splendido gol di Matteo Darmian

STATISTICHE INTER-ATALANTA – L’Inter batte l’Atalanta e conquista l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Il gol partita è di Matteo Darmian che, in un break offensivo, batte con un bel sinistro Musso. Il possesso palla è in equilibrio: 51-49. Equilibrio anche sui tiri totali: 14 a 10 per l’Inter, con la squadra di Inzaghi che centra lo specchio della porta tre volte.

ALTRI DATI – Il conto dei corner premia l’Inter: 6 battuti dagli uomini di Inzaghi, 3 dall’Atalanta. Pochi gli off-side rilevati: 2 per l’Inter, uno all’Atalanta.