Darmian manda l’Inter in semifinale di Coppa Italia! Atalanta KO a San Siro

Termina 1-0 Inter-Atalanta con la rete decisiva di Matteo Darmian. Squadra di Inzaghi che raggiunge con grande merito la semifinale di Coppa Italia

IL GUIZZO − L’Inter entra in campo con la stessa cattiveria e voglia messa in campo nei primi 45′ di gioco. Forte anche di un Romelu Lukaku più attivo e presente. Dopo quattro minuti è Gosens ad avvicinarsi alla rete del vantaggio con una conclusione al volo dal limite dell’area alta sopra la traversa. L’Inter gestisce bene ma rischia tanto al 53′ con Onana che smanaccia malissimo regalando una colossale possibilità a Maehle che grazia la squadra di Inzaghi tirando in curva da pochi metri. Sfiorato il pericolo e quattro minuti dopo l’Inter segna l’1-0: Darmian riceva palla in area di rigore e sfodera un radente diagonale che non lascia scampo a Musso. La reazione dell’Atalanta prova ad arrivare prima con Hojlund e poi con Lookman, manca in entrambi i casi la precisione. Nel finale, l’Inter gestisce bene il risultato con la partita che si chiude dopo 5′ di recupero.