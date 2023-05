Inter-Atalanta, probabile formazione di Inzaghi. No turnover − Sky

Tra poche ore si disputerà la penultima giornata di campionato per l’Inter contro l’Atalanta. Simone Inzaghi potrebbe scegliere i suoi migliori undici secondo quanto riportato da Sky Sport.

SCELTE – Si avvicina l’inizio della partita tra Inter e Atalanta a San Siro, valida per la penultima giornata di campionato. Ci si gioca tanto per entrambe le squadre, Simone Inzaghi deve ottenere almeno un punto per consolidare il posto in Champions League per l’anno prossimo. Per questo motivo, e per riposare la prossima settimana col Torino, quest’oggi potrebbero giocare gli undici migliori a disposizione del tecnico piacentino. La novità è solo una in difesa, Danilo D’Ambrosio. In attacco torna finalmente dal primo minuto la LuLa. Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.