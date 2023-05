Lautaro Martinez non convocato dall’Argentina. La motivazione

L’Argentina neo-campione del Mondo dovrà disputare una tournée in estate in Asia. Lautaro Martinez non è stato però convocato dal Ct Lionel Scaloni, dal giornalista Gaston Edul di Tyc Sports viene spiegato il motivo.

NON CONVOCATO – L’Argentina dovrà svolgere in estate una tournée particolare in Asia e disputare delle partite amichevoli dopo il Mondiale vinto in Qatar lo scorso dicembre. Questo pomeriggio sono stati pubblicati i convocati del Ct Lionel Scaloni, che ha deciso di lasciare a casa Lautaro Martinez.

Gaston Edul, giornalista di Tyc Sports, sul suo profilo Twitter ha spiegato il motivo dell’assenza del toro. Il giocatore si sottoporrà dopo la finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City a un trattamento per la caviglia. L’obiettivo è iniziare bene la prossima stagione per l’attaccante dell’Inter.