Inter-Atalanta, due assenze sicure per Gasperini: ecco di chi si tratta

Gian Piero Gasperini Atalanta

Quarantotto ore al calcio d’inizio di Inter-Atalanta, match che chiuderà la 26ª giornata a San Siro. Gian Piero Gasperini deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, ma dovrà certamente fare a meno di due calciatori

Boško Šutalo e Hans Hateboer difficilmente saranno a disposizione di Gasperini per Inter-Atalanta. Lo conferma il report giornaliero del club orobico: “Continua al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla sfida con l’Inter della 26ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 in programma lunedì a Milano. Mister Gasperini ha diretto una seduta al pomeriggio. Lavoro differenziato per Šutalo, terapie e palestra per Hateboer. Domani, domenica 7 marzo, è in programma un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse“.

