Inter-Atalanta, Gasperini recupera de Roon. Ilicic dalla panchina? – SM

Gasperini Atalanta-Inter

Inter-Atalanta è il match che chiuderà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. A San Siro, gli orobici, cercheranno la vittoria per proseguire la corsa ad un posto Champions. Gasperini recupera De Roon. Ilicic potrebbe partire dalla panchina

LA PROBABILE – Inter-Atalanta è alle porte. Gasperini, tecnico dei bergamaschi, cerca punti determinanti per proseguire la corsa Champions. Il tecnico degli orobici, per la sfida di San Siro, recupera de Roon a centrocampo. Il tecnico dovrebbe varare il collaudato 3-4-1-2 con Sportiello in porta, difesa composta da Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo, accanto a De Roon, ci sarà Freuler con Mahele e Gosens sulle corsie esterne. Dietro a Zapata e Muriel, in attacco, agirà Pessina, preferito ad Ilicic che, almeno inzialmente, partirà dalla panchina.