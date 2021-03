Inter, rinnovo di Conte solo in caso di scudetto? Volontà del tecnico chiara

Secondo “Sport Mediaset”, Antonio Conte vorrebbe restare all’Inter anche oltre la stagione 2021/22. Ma molto passerà dall’esito di questo campionato: qualora i nerazzurri dovessero trionfare in campionato, non ci sarebbero dubbi sulla permanenza del tecnico

FOCALIZZATI – Nei prossimi tre mesi, l’Inter si gioca tanto anche una grossa fetta di futuro. I nerazzurri, dopo un inizio complicato che affonda le sue radici nella sconfitta in finale di Europa League, hanno ritrovato certezze. Il faccia a faccia tecnico-dirigenza a Villa Bellini ha certificato gli obiettivi stagionali. La prima parte di campionato, e l’uscita dall’Europa, avevano rimescolato le carte. Ma negli ultimi due mesi la squadra si è compattata intorno al suo tecnico. E i risultati hanno coperto parzialmente le problematiche della società. Conte ha saputo valorizzare la forza del gruppo e ora punta ad aprire un ciclo in nerazzurro, che passerà inevitabilmente dalla vittoria dello scudetto.

SCENARIO – Secondo “Sport Mediaset”, infatti, il club nerazzurro, in caso di rinnovo, non avrebbe bisogno di aumentare l’ingaggio del suo tecnico di molto. Lo stipendio attuale, 12 milioni circa a stagione, potrebbe arrivare a 13,2 milioni. Quello che non deve mancare è la voglia di continuare insieme, per strappare lo scettro alla Juventus e aprire un ciclo vincente. Ma il cemento tra Conte e l’Inter può porlo soltanto la vittoria di un trofeo.

