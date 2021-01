Inter alle porte di un ciclo di partite decisivo: Conte ha i suoi fedelissimi

Antonio Conte Inter

L’Inter di Antonio Conte è alle porte di sette partite, in un mese, che diranno molto sul prosiego del cammino dei nerazzurri in Serie A

CENTRIFUGA – Crotone, Sampdoria, Roma, Juventus, Udinese e Benevento, in questo ordine. Più la gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia, a Firenze, il 13 gennaio. Saranno questi gli impegni dell’Inter di Antonio Conte per il primo mese del nuovo anno. I nerazzurri hanno da poco archiviato il tour de force pre-natalizio, condito dall’amara eliminazione dalla Champions League, ma sono già alle porte di un nuovo ciclo di impegni fondamentali per il prosieguo del cammino in Serie A.

LE SCELTE – Gli scontri diretti con Juventus e Roma, ma non solo, spingeranno Antonio Conte ad una gestione oculata delle sue forze d’organico; nonostante nell’ultime partite il tecnico abbia preferito puntare su un gruppo collaudato di interpreti. È quello che dovrebbe accadere contro il Crotone. Conte riproporrà il solito terzetto di difesa (Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni), mentre sugli esterni Achraf Hakimi ed Ashley Young dovrebbero essere preferiti a Darmian e Perisic, con Vidal, Brozovic e Barella centrali. Davanti, confermatissima la coppia Lukaku–Lautaro Martinez. Alexis Sanchez potrebbe sorprendentemente tornare a disposizione dopo uno scomodo infortunio.