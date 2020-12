Sanchez, ritorno vicino. Suo recupero fondamentale per l’Inter

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Alexis Sanchez, fermo da qualche settimana per un infortunio, è sulla via della guarigione. Il suo recupero è fondamentale per l’Inter di Antonio Conte

DECISIVO – Alexis Sanchez, fermo da qualche settimana per un infortunio, è sulla via della guarigione. Il cileno, infatti, potrebbe essere a disposizione di Antonio Conte già per la sfida contro il Crotone, in programma domenica. Nelle settimane che avevano preceduto l’infortunio, Sanchez, aveva scalato le gerarchie del reparto offensivo di Conte diventando sempre più fondamentale per innescare la manovra offensiva nerazzurra. Con il cileno in campo, l’Inter riesce a creare con più costanza ed efficacia occasioni da rete, grazie al movimento fra le linee del cileno. Il suo recupero a pieno regime sarà fondamentale per la corsa scudetto.

RECUPERO – L’Inter, alla ricerca di rinforzi sul mercato di gennaio, potrebbe accogliere proprio domenica il primo “acquisto”. Il recupero di Sanchez, infatti è fondamentale per la squadra di Conte. Oltre a rappresentare un’alternativa di altissimo livello per il reparto offensivo, la sua presenza permette a Conte l’utilizzo del trequartista e di altre variazioni tattiche al 3-5-2 tanto caro al tecnico nerazzurro. Se Sanchez riuscisse a garantire più continuità fisica e se arrivasse con maggior profitto in zona realizzativa, le chance scudetto per l’Inter crescerebbero notevolmente.