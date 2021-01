Inter-Crotone, le scelte di Conte: poche sorprese tra i titolari? – SM

Antonio Conte Inter

Domenica l’Inter torna in campo al Giuseppe Meazza contro il Crotone per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, la prima partita del 2021. Il tecnico Antonio Conte sembra orientato verso un undici titolare con poche sorprese

L’Inter torna in campo domenica alle 12:30 contro il Crotone. L’obiettivo è ovviamente vincere per continuare il duello in testa con il Milan e iniziare col piede giusto il 2021. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico Antonio Conte sembra orientato a presentare poche sorprese nell’undici titolare dove ormai quasi tutti sono a disposizione. In difesa davanti ad Handanovic dovrebbero giocare regolarmente Skriniar, de Vrij e Bastoni mentre in attacco, con Sanchez verso la convocazione, dovrebbero esserci i soliti Lukaku e Lautaro Martinez. A centrocampo fasce assegnate ad Hakimi e Young con Barella, Vidal e Brozovic a formare la linea mediana.