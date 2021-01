Inter-Crotone: capodanno in campo per Stroppa. Il report...

Inter-Crotone: capodanno in campo per Stroppa. Il report dell’allenamento

Manca sempre meno al giorno di Inter-Crotone, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu di Giovanni sono scesi in campo anche oggi per preparare la delicata trasferta di San Siro. Ecco il report dell’allenamento dei rossoblu

ENTUSIASMO – Inter-Crotone si giocherà domenica pomeriggio, ore 12.30, nel solito San Siro deserto. Entrambe le squadre hanno bisogno di cominciare il nuovo anno con una prestazione convincente. Antonio Conte sta facendo lavorare i nerazzurri con la solità intensità, ma le scelte di formazione sembrano già sul tavolo. Lavoro sul campo anche per i rossoblu di Giovanni Stroppa: “Primo giorno del nuovo anno in campo per gli squali – si legge sul sito ufficiale del Crotone – che questa mattina si sono ritrovati al centro sportivo e, dopo lo scambio di auguri, hanno aperto il 2021 di lavoro. Sessione iniziata in sala video per poi spostarsi sui campi tra attivazione, torelli, tattica e una partitella a campo ridotto. Anche in occasione del primo allenamento dell’anno è stato presente il numero uno rossoblù Gianni Vrenna per uno scambio di auguri con squadra e staff tecnico.”

