Roma, due stop per Fonseca. Giallorossi incerottati a 9 giorni dall’Inter?

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

La Roma di Paulo Fonseca ha svolto la prima sessione di allenamento del nuovo anno senza Riccardo Calafiori e Pedro Rodriguez, che va a sommarsi ai calciatori già indisponibili. Sullo sfondo, le tre sfide contro Sampdoria, Crotone e Inter preoccupano il tecnico giallorosso. Il punto

TENSIONE – Non arrivano buone notizie dal primo allenamento del 2021 in casa Roma. I giallorossi di Paulo Fonseca lavorano in vista della gara contro la Sampdoria, e l’ex Claudio Ranieri, in programma domenica 3 gennaio. Ma il fitto calendario del primo mese dell’anno impone uno sguardo sul lungo periodo: dopo la sfida ai blucerchiati, la Roma affronterà il Crotone in trasferta (mercoledì 6 gennaio) e l’Inter domenica 10. Ecco perché lo stop di Riccardo Calafiori, per un risentimento muscolare, non può far sorridere Paulo Fonseca, ancora alle prese con il recupero degli infortunati Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante. Anche lo spagnolo Pedro, nel corso dell’allenamento di oggi, ha svolto lavoro differenziato. La Roma non può azzardare uno sguardo oltre la siepe della prossima partita, ma il big match contro l’Inter, all’orizzonte, impone a Fonseca un’oculata gestione delle risorse a disposizione.