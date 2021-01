Inter a riposo dopo aver battuto il Milan, da domani testa al Benevento

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

L’Inter si è meritata 24 ore di relax dopo le fatiche del derby. La squadra tornerà a disposizione di Conte solo nella giornata di domani, quando si inizierà a preparare seriamente la partita contro il Benevento. Con almeno tre pericolose “grane” nella formazione

RELAX TIME – Il day after Derby di Milano è più piacevole per i nerazzurri. Niente allenamenti ad Appiano Gentile, perché Antonio Conte ha concesso a tutti un giorno di riposo. Merito della vittoria contro il Milan ma soprattutto conseguenza del calendario fitto di impegni. Aver preparato i quarti di finale di Coppa Italia in due giorni, dopo la trasferta di Udine, non è cosa da poco. Oggi relax, poi da domani si inizia a pensare al Benevento, che arriverà a Milano sabato sera. Per l’occasione, tutti disponibili tranne Danilo D’Ambrosio, che ne avrà ancora almeno per un paio di settimane. Da ricordare che Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic sono diffidati e a rischio squalifica per la trasferta di Firenze. Giornata diversa oggi per Conte, che insieme a Javier Zanetti ha rappresentato l’Inter nel Giorno della Memoria (vedi articolo).