Ibrahimovic dopo Inter-Milan: «Nel mio mondo non c’è razzismo». Poi frecciatina

Lukaku – Ibrahimovic – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Ibrahimovic torna sull’episodio che lo ha visto co-protagonista in negativo prima dell’intervallo di Inter-Milan. L’attaccante svedese ribadisce con fermezza la sua lontananza dal mondo razzista. Ma a quanto pare non risparmia una frecciatina a Lukaku

TUTTI UGUALI (O QUASI) – Le polemiche non si possono ancora placare. “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali! Siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri”. Questo il messaggio condiviso da Zlatan Ibrahimovic il giorno dopo le vicende di Inter-Milan, che potrebbero costargli una lunga squalifica (vedi articolo). L’attaccante svedese del Milan rigetta ogni accusa di razzismo, ma allo stesso tempo non risparmia una frecciatina nel suo stile. E l’obiettivo non può che essere sempre Romelu Lukaku, a cui quel “alcuni meglio di altri” suonerà un po’ stonato dopo il 2-1 dell’Inter in Coppa Italia. Di seguito il post di Ibrahimovic pubblicato sui suoi canali social.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021