Lautaro Martinez vuole ingaggio tipo Eriksen. No Decreto Crescita – Sky

Lautaro Martinez – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez sta continuando a trattare, con i suoi agenti, il rinnovo di contratto. Si va verso una soluzione favorevole all’Inter (vedi articolo), ma c’è ancora qualcosa da fare. Alessandro Sugoni, nel corso di Sky Sport 24, spiega come l’argentino voglia un ingaggio da top (come Eriksen e Lukaku), con una differenza formale.

IN CHIUSURA? – Il Decreto Crescita è salvo e questo crea vantaggi alla Serie A e all’Inter, che avranno agevolazioni per diversi giocatori. Fra questi, però, non c’è Lautaro Martinez che sta trattando il rinnovo di contratto. Alessandro Sugoni aggiorna sulla trattativa: «Procede. C’è stato un altro incontro ieri, si va avanti con fiducia. Non c’è stato accordo, vista la situazione societaria l’Inter chiede più tempo. Lautaro Martinez vorrebbe un ingaggio top come Christian Eriksen e Romelu Lukaku, ma a differenza loro l’Inter non può usufruire del Decreto Crescita per l’argentino. Si continua a trattare, l’Inter vuole fare uno sforzo per accontentarlo. Tanto è vero che l’incontro di ieri lo ritiene positivo».