Inter, a Bologna senza Gosens ma con Zhang! Decisione nelle ultime ore – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi per la trasferta col Bologna perde molto probabilmente Robin Gosens a causa di un affaticamento muscolare, ma in compenso in tribuna a supportare la squadra potrebbe esserci il presidente Steven Zhang.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno