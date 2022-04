Inter, tutto esaurito anche in trasferta! Contro il Bologna è calcia al biglietto – CdS

I tifosi dell’Inter dopo aver registrato grandi numeri in stagione, ma in particolare nelle ultime due partite, sono pronti al “tutto esaurito” anche in trasferta, cioè nel settore ospiti.

ANCHE IN TRASFERTA – I tifosi dell’Inter sono pronti a sostenere la squadra anche in questa doppia trasferta. Già tutto esaurito il settore ospiti del Dall’Ara, ma ci saranno sostenitori interisti sistemati anche in altre aree dello stadio. In tutto potrebbero essere circa cinquemila. Tanti quanti dovrebbero presentarsi anche domenica prossima a Udine. Poi, la banda Inzaghi tornerà a San Siro. è per venerdì 6 maggio contro l’Empoli, con la prevendita che ha già superato quota sessantamila tagliandi staccati. Possibile che. vengano nuovamente superati i settantamila spettatori.

Fonte: Corriere dello Sport