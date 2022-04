VIDEO – Sassuolo-Juventus 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Juventus, posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



CON L’AIUTO DEL PORTIERE – Sassuolo-Juventus 1-2 nel posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. La Juventus blinda la qualificazione alla prossima Champions League e si porta a -1 dal Napoli terzo. Il primo tempo vede però il Sassuolo avere le migliori occasioni, la prima con un colpo di testa di Davide Frattesi alto di poco su corner da destra. Wojciech Szczesny invece il gol lo nega a Domenico Berardi e Gianluca Scamacca. Il vantaggio neroverde arriva al 39′, con Berardi che fa proseguire per Giacomo Raspadori il cui tiro potente sul primo palo vale l’1-0. La Juventus reagisce subito, sei minuti e Paulo Dybala con una botta di sinistro sotto la traversa fa 1-1. C’era però un evidente fallo di Alvaro Morata su Georgios Kyriakopoulos per recuperare palla, non visto né dall’arbitro né al VAR. A inizio ripresa Andrea Consigli è bravissimo su colpo di testa proprio di Morata, poi Leonardo Bonucci non arriva d’un soffio nell’area piccola. Il portiere del Sassuolo regge fino all’88’, poi Moise Kean va via a Vlad Chiriches (troppo morbido) e sul sinistro del subentrato attaccante Consigli si fa passare il pallone sotto le gambe: Juventus avanti e che si prende i tre punti allo scadere.

Video con gli highlights di Sassuolo-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.