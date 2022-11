Inter, 3 fuori dai convocati! Dirigenti ad Appiano Gentile con un amato ex

L’Inter si è allenata oggi ad Appiano Gentile dopo l’amara sconfitta sul campo della Juventus. La squadra di Inzaghi, che mercoledì affronterà il Bologna a San Siro (vedi ultime), ha perso Darmian che non sarà tra i convocati insieme ad altri due nerazzurri. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

PREPARAZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi prepara la sfida con il Bologna dopo la sconfitta con la Juventus. Oltre ai dirigenti, anche un amato ex vicino alla squadra: «Ranocchia è appena uscito da Appiano Gentile, oggi ha fatto un saluto alla squadra. L’allenamento si è svolto nel pomeriggio: tra i convocati non ci saranno Darmian, D’Ambrosio e naturalmente Lukaku (QUI le ultime sul belga). Erano presenti i dirigenti, come sempre: quindi Marotta, Zanetti, Ausilio e Baccin. Inzaghi ha analizzato prima dell’allenamento la sconfitta con la Juventus e immaginiamo non ci fossero dei toni molto felici».