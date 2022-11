FOTO – Inter, Moncler e Matilde Gioli insieme per il 70° anniversario

L’Inter e Moncler festeggeranno in modo speciale il settantesimo anniversario del famoso brand di abbigliamento. Anche Matilde Gioli farà parte della festa

SETTANTESIMO – L’Inter e Moncler stanno preparando qualcosa di speciale per il settantesimo anniversario del famoso brand di abbigliamento. Entrambe hanno postato sul proprio profilo Instagram un post in cui compare un’altra protagonista, ovvero Matilde Gioli. La famosa attrice è il soggetto principale del post, e tutto ciò fa presagire che sia Inter che Moncler si serviranno di lei come testimonial. La descrizione del post, infine, suggerisce che presto si saprà di più a riguardo.

Ecco la foto postata da Moncler e Inter su Instagram.