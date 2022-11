Skriniar, dalla Francia sicuri: niente PSG, rimane all’Inter! Un motivo extra

Skriniar è in trattative con l’Inter per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023 (QUI le dichiarazioni di Marotta). Intanto dalla Francia, dove il Paris Saint-Germain non ha mai mollato, sono certi che il difensore slovacco ha già scelto di rimanere a Milano su suggerimento di una persona molto vicina a lui. Di seguito quanto rivelato da footmercato.net

VERSO LA PERMANENZA – Milan Skriniar è ancora nel mirino del Paris Saint-Germain che spera di prenderlo in saldo durante il mercato di gennaio, qualora lo slovacco non dovesse rinnovare con l’Inter. Intanto dalla Francia giungono voci che vogliono uno Skriniar sempre più propenso a rifiutare la corte dei parigini per rimanere a Milano. Il motivo? Le richieste della sua compagna, che non vorrebbe trasferirsi a Parigi e starebbe spingendo per rimanere a Milano. Anche il numero 37 dell’Inter sta bene a Milano e la recente qualificazione agli ottavi di Champions League lo avrebbe rassicurato sulle ambizioni future dell’Inter.