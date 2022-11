Lukaku salta i Mondiali? Martinez: «Al momento non idoneo!». Data limite

Lukaku rischia seriamente di non andare al Mondiale in Qatar. Dell’attaccante dell’Inter, fuori praticamente da fine agosto per infortunio, ha parlato il Commissario Tecnico del Belgio, Roberto Martinez, che ai microfoni de L’Equipe mette in dubbio la sua convocazione

IN ANSIA – Romelu Lukaku non sa ancora se riuscirà a prendere parte al Mondiale in Qatar. L’attaccante dell’Inter, infortunatosi a fine agosto, ha avuto una ricaduta subito dopo il suo ritorno in campo e adesso si sta facendo curare in Belgio. Il Commissario Tecnico belga, Roberto Martinez, mette in serio dubbio la convocazione del numero 90 interista: «Per il momento non è idoneo. È nelle mani dei medici. Se è in grado di partecipare a una delle prime 3 partite, è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Se non può, non sarà convocato». Giovedì Martinez renderà nota la lista dei convocati: Lukaku attende e spera.