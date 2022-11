Inter-Bologna, salgono le chance di Correa! Un big dalla panchina? – Sky

Inter-Bologna è la sfida in programma mercoledì alle 20.45 a San Siro, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Inzaghi, che deve subito rifarsi dopo la sconfitta con la Juventus, pensa a qualche rotazione con un cambio in attacco e un ritorno in mezzo. Di seguito le ultime di Sky Sport

ROTAZIONI – Inter-Bologna è la sfida che andrà in scena mercoledì alle 20.45 a San Siro. Simone Inzaghi deve subito rifarsi della sconfitta con la Juventus e pensa a qualche rotazione per il match contro la squadra di Thiago Motta (QUI le dichiarazioni del tecnico rossoblù). Innanzitutto Marcelo Brozovic potrebbe rientrare dal 1′ e a farne le spese sarebbe Henrikh Mkhitaryan. In difesa, dove Bastoni ha recuperato, Acerbi rimane favorito su de Vrij mentre in attacco salgono le quotazioni di Correa accanto a uno tra Dzeko e Lautaro Martinez. Sulle corsie esterne, data l’assenza di Darmian (vedi articolo), a destra dovrebbe quasi certamente rivedersi Dumfries e a sinistra Dimarco con Gosens pronto a insidiare.