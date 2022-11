Sgarbi: «Nessuno abbatte San Siro, è la Scala del calcio! Sala stia sereno»

L’ipotetico abbattimento di San Siro fa ormai parte dell’agenda politica con un botta e risposta tra Sala e Sgarbi che continua ad andare avanti. Il sottosegretario alla Cultura, parlando a TGcom24, ha rassicurato il sindaco di Milano sul futuro dello stadio di Inter e Milan

RASSICURAZIONI – L’abbattimento di San Siro è ormai argomento politico con il botta e risposta infinito tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il sottosegretario alla Cultura del nuovo Governo, Vittorio Sgarbi. Quest’ultimo rassicura anche i tifosi di Inter e Milan: «Sala? Ha avuto una risposta da parte di tutto l’arco politico, dalla destra alla sinistra. È un errore emotivo e sentimentale, è una lettera di una persona che ha perso il controllo e che non riesce a capire che nessuno butterà giù quell’edificio perché rappresenta un valore emotivo e simbolico. Dal punto vista storico, anche se fosse tutto ricostruito, il vincolo non è solo al monumento ma anche a ciò che rappresenta. È la scala del calcio, lui ha voluto fare un gesto di intimidazione caduto nel vuoto perché La Russa e Rampelli, vicinissimi alla Meloni, hanno detto subito che verrà garantita la dignità dello stadio. Sala stia sereno che non faremo nulla di male ma salveremo un monumento nel cuore della città e per tutti i tifosi di Inter e Milan, al di là delle volontà speculative che ci sono dietro l’abbattimento».