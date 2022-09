Handanovic titolare in Inter-Roma. Confermato anche col Barcellona? – TS

Samir Handanovic sarà titolare in Inter-Roma. Secondo Tuttosport però lo sloveno, anche in virtù dell’idea di Inzaghi di porre fine all’alternanza con Onana (vedi articolo) potrebbe scendere in campo anche contro il Barcellona

TITOLARE – Samir Handanovic è pronto a scendere in campo, nuovamente da titolare, in Inter-Roma. La scelta dello sloveno, secondo Tuttosport, va vista nell’ottica di cessare l’alternanza tra i pali voluta inizialmente da Inzaghi, come chiesto dalla dirigenza nerazzurra nel corso della riunione avuta nella giornata di ieri. Lo sloveno, quindi, dovrebbe essere confermato fra i pali anche in Champions League contro il Barcellona. Contro i blaugrana, quindi, dovrebbe arrivare l’esordio stagionale in Europa per l’estremo difensore sloveno.

Fonte: Tuttosport – S.P