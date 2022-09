Handanovic-Onana, alternanza alla fine: l’Inter decide il portiere titolare – CdS

Handanovic e Onana da qualche settimana si stanno alternando, ma questa situazione non durerà in eterno. Il Corriere dello Sport, fra i vari esiti della riunione fra Inzaghi e i vertici societari (vedi articolo), cita anche la situazione legata al portiere.

NUMERO 1 – Samir Handanovic in Serie A, André Onana in Champions League. Finora Simone Inzaghi ha scelto così i portieri dell’Inter, con il primo di nuovo oggetto di forti critiche per l’eccessiva staticità domenica contro l’Udinese. La difesa nerazzurra è la quinta peggiore del campionato, un dato che andrà ribaltato a partire dalla Roma sabato 1 ottobre. L’alternanza, secondo il Corriere dello Sport, sta per concludersi o comunque avrà un freno, con Handanovic che al netto di altri errori sarà il portiere titolare. Onana, nel frattempo, è in campo in amichevole col Camerun (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti