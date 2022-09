Inter-Roma sold out, ultimi biglietti! E con la Salernitana già grossi numeri – CdS

Come ormai avviene da cinque anni l’Inter sta facendo grossi numeri coi biglietti, tanto che per la partita con la Roma è previsto il sold out. Il Corriere dello Sport va anche oltre e dà le cifre per il match con la Salernitana.

TUTTO ESAURITO – Inter-Roma vicina al sold out. Sono pochissimi i biglietti rimasti in vendita, tutti al Primo Anello Rosso, per la partita in programma sabato 1 ottobre alle ore 18. Probabile che già stamattina, o comunque nella giornata di oggi, arrivi la chiusura. Anche per Inter-Barcellona, martedì 4 alle 21 in Champions League, si avrà il massimo della capienza (circa 75.000 spettatori) anche se qualche tagliando in più al momento c’è. Non solo: il Corriere dello Sport annuncia che, con largo anticipo, pure per la Salernitana (domenica 16 ore 12.30) si è già superata quota 60.000 presenze.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti