Inter-Roma, Mourinho si affida al trio con Dybala. Recupero per un big – CdS

Otto giorni a Inter-Roma, in programma sabato 1 ottobre alle ore 18 al Meazza. L’ex Mourinho, che sarà squalificato, avrà a disposizione Dybala e punta al meglio possibile in avanti.

TRAZIONE ANTERIORE – La Roma che si presenterà al Meazza con l’Inter avrà anche Paulo Dybala. Stanotte, alle 2 ora italiana (vedi articolo), l’attaccante sarà impegnato con Joaquin Correa e Lautaro Martinez nell’amichevole fra Argentina e Honduras a Miami. Poi giocherà anche martedì notte con la Giamaica, quindi il rientro a Roma. Nessun problema ulteriore, però, dopo aver saltato la partita con l’Atalanta per un leggero sovraccarico. José Mourinho punterà su Dybala al Meazza, ma anche su Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Il primo è reduce da un risentimento al flessore, che l’ha fatto rientrare anzitempo dal ritiro dell’Italia. Il Corriere dello Sport parla di fisioterapia sino al termine di questa settimana, nella prossima aumenterà i carichi per definire il recupero. Pellegrini è però fiducioso di esserci e sta lavorando con uno staff personale. Con loro tre in Inter-Roma ci sarà anche Tammy Abraham.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo