Hakimi e Young, Conte può sorridere. Quante possibilità per Genoa-Inter?

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Hakimi e Young entrambi negativi al tampone. Conte può finalmente tirare un sospiro di sollievo soprattutto dopo l’esito del giocatore marocchino, arrivato proprio qualche minuto fa (vedi articolo). Quante chance per vederli in Genoa-Inter?

ENTRAMBI NEGATIVI – Hakimi e Ashley Young negativi al tampone del Coronavirus (Covid-19). Buone notizie per Antonio Conte che recupera giocatori fondamentali, praticamente due titolari, entrambi assenti nel pareggio maturato in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Possibilità di vederli in Genoa-Inter in programma domani alle 18? Difficile se non impossibile. Entrambi i giocatori in attesa dell’esito ovviamente non hanno svolto l’allenamento con il resto della squadra quindi probabilmente non saranno della partita. Hakimi in particolare dovrà effettuare un terzo tampone per valutare effettivamente la sua situazione, così come specificato all’interno del comunicato.