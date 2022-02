Guida arbitro di Inter-Milan: quattro derby nei precedenti, in uno… cadde!

Guida sarà l’arbitro di Inter-Milan, partita della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Milan sarà la venticinquesima partita per Marco Guida come arbitro dei nerazzurri. È la seconda stagionale, dopo l’1-0 al Torino che ha chiuso il 2021 lo scorso 22 dicembre. L’esordio è anche lì nell’ultima gara dell’anno solare: il 21 dicembre 2011 vittoria per 4-1 contro il Lecce. In quel caso si giocava il recupero della prima giornata di Serie A 2011-2012, quattro mesi dopo la data originaria per via di uno sciopero dei calciatori ad agosto. Il bilancio generale conta tredici vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte.

TANTI DERBY – Guardando i precedenti di Guida si scopre che è già stato arbitro di altre quattro stracittadine fra Inter e Milan. Il primo il 23 novembre 2014, 1-1 con gol di Jérémy Ménez e Joel Obi nel secondo esordio nerazzurro di Roberto Mancini allenatore. Poi la sconfitta per 1-0 ai tempi supplementari in Coppa Italia del 27 dicembre 2017, con un gol annullato all’Inter dal VAR sullo 0-0 (fuorigioco in mischia). Quindi doppio successo nerazzurro nella stagione 2018-2019: 1-0 all’andata (gol di Mauro Icardi nel recupero il 21 ottobre 2018) e 2-3 al ritorno (17 marzo 2019). Qui una particolarità, perché assegnò un rigore (dei soli tre in carriera fischiati all’Inter) per fallo di Samu Castillejo su Matteo Politano avvenuto mentre era caduto a terra in maniera fortuita. Il Milan è la squadra che Guida ha diretto più volte: trentaquattro con oggi (quindici vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte).