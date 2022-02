Inter-Milan, Lautaro Martinez il favorito in attacco ma attenzione al giallo – CdS

Inter-Milan, Simone Inzaghi scioglie ogni dubbio di formazione e, secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, conferma Lautaro Martinez in attacco ma attenzione all’ammonizione.

IN ATTACCO – Inter-Milan, secondo le probabili formazioni pubblicate questa mattina dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez giocherà regolarmente in attacco in coppia con Edin Dzeko. Alexis Sanchez sarà un’arma a partita in corso da poter sfruttare. Caicedo non è al meglio e potrebbe non partire, oggi farà un provino per valutare meglio la situazione (vedi articolo). La volontà, però, è quella di non rischiarlo dato che Lautaro Martinez è ancora diffidato in campionato, e sabato l’Inter sfiderà in trasferta il Napoli. Affrontarla con i soli Dzeko e Satriano non sarebbe il massimo.

Fonte: Corriere dello Sport