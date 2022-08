Ghersini arbitro di Inter-Spezia: nei precedenti solo l’ultimo diretto

Ghersini sarà l’arbitro di Inter-Spezia, partita della seconda giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Genova, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Spezia sarà la seconda partita per Davide Ghersini come arbitro dei nerazzurri. La curiosità è che l’unica altra col direttore di gara ligure è proprio l’ultimo confronto diretto (vedi articolo), quello del 2 dicembre 2021. Nella quindicesima giornata della scorsa Serie A vittoria per 2-0, con i gol di Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez. Quest’ultimo segna su rigore al 56′, assegnato per un fallo di mano di Jakub Kiwior su tiro in porta proprio dell’argentino.