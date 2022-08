Bologna-Inter Primavera 1: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Bologna-Inter è la prima partita ufficiale in programma del Primavera 1, al via anche per i campioni d’Italia in carica della categoria Under-19. All’esordio la squadra di Chivu sarà protagonista in trasferta. Ecco tutte le informazioni utili su Bologna-Inter Primavera 1

DEBUTTO STAGIONALE – La nuova Inter Under-19 di Cristian Chivu (vedi dichiarazioni) è pronta al debutto stagionale ufficiale. E lo farà da campione d’Italia in carica, quindi con lo scudetto tricolore cucito sul petto. Si va in campo per la 1ª giornata del Campionato Primavera 1 in casa del Bologna dell’ex nerazzurro Luca Vigiani, allenatore rossoblù. Ma quando si gioca Bologna-Inter Primavera e dove? L’appuntamento è fissato per oggi – sabato 20 agosto – a partire dalle ore 16:30, quando è previsto il fischio d’inizio presso il Centro Tecnico “Niccolò Galli” di Casteldebole a Bologna. Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle 16:00 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. Trattandosi di un’esclusiva Sportitalia, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del Digitale Terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV, Bologna-Inter verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). E potrà essere seguita LIVE on demand anche sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi. La partita della squadra di Chivu anticiperà Inter-Spezia di Serie A (vedi informazioni).

Bologna-Inter Primavera e non solo: tutta l’Inter su IN

