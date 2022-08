Inter-Spezia, Gotti senza Verde ha almeno tre soluzioni: la probabile formazione – CdS

Per Inter-Spezia, Luca Gotti dovrà fare a meno dell’infortunato Daniele Verde, assente dai convocati (vedi QUI). Per sostituirlo, il tecnico ha almeno tre soluzioni a disposizione. Di seguito la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – Per la trasferta di San Siro contro l’Inter, Luca Gotti pensa di confermare quanto più possibile la formazione che è riuscita a portare i tre punti a casa alla prima giornata contro l’Empoli. Confermato dunque il 3-5-2, il tecnico dovrà però fare a meno dell’infortunato Daniele Verde in attacco. Chi prenderà il suo posto? Tre possibili soluzioni a disposizione del tecnico spezzino: il primo è quello di inserire Strelec in coppia con Nzola. La seconda alternative, anche questa plausibile, è quella di alzare Agudelo, con l’inserimento di Sala tra i centrocampisti. In alternativa, come specificato in conferenza stampa, anche Gyasi potrebbe occupare quel ruolo. Di seguito la probabile formazione dello Spezia secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola.

Fonte: Corriere dello Sport