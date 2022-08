Dumfries, Inter pronta a respingere assalto del Chelsea: lo scenario – TS

L’Inter è pronta a trattenere Denzel Dumfries. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri sono pronti a respingere eventuali assalti del Chelsea per l’esterno olandese

RESPINTI – Il mercato in uscita dell’Inter, con la recente conferma di Skriniar, dovrebbe essere chiuso. Secondo Tuttosport, però esiste ancora un rischio: Denzel Dumfries resta nel mirino del Chelsea. I nerazzurri però sono pronti a respingere eventuali assalti dei “Blues” per l’esterno olandese. Al momento però, spiega il quotidiano, non ci sono segnali in tal senso: il Chelsea non sembra infatti disposto ad arrivare ai 50 milioni richiesti dall’Inter, con i “blues” che al momento sono concentrati su altri colpi in entrata (Fofana e Aubameyang, ndr).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna