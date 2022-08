Inter-Spezia, per Inzaghi un solo dubbio di formazione: le scelte – TS

Inter-Spezia è in programma questa sera alle 20:45. Secondo Tuttosport, Inzaghi ha un solo dubbio di formazione

DUBBI – Si avvicina la sfida fra Inter e Spezia, in programma questa sera a San Siro alle 20.45. Appuntamento da non fallire per dare seguito alla vittoria ottenuta sul campo di Lecce. A differenza di quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo Tuttosport, ad Inzaghi rimane da sciogliere l’unico dubbio di formazione, rappresentato dalla corsia di sinistra: nell’ultimo allenamento il tecnico nerazzurro ha alternato fra gli 11 titolari sia Gosens che Dimarco. In difesa torna Bastoni dal 1′, che completerà il reparto con Skriniar e de Vrij. A centrocampo conferme per Brozovic, Barella e Calhanoglu, con Dumfries che torna titolare a destra. Attacco affidato a Lukaku e Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchii