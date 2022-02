Genoa-Inter, tante assenze per i rossoblù. Blessin recupera solo Amiri – TS

Genoa-Inter è in programma domani sera alle 21. In vista della sfida del Marassi, il tecnico dei rossoblù Alexander Blessin dovrà fare a meno di diversi titolari. Recupera, però, Amiri

SFIDA – Genoa-Inter è in programma venerdì alle 21. Una sfida fondamentale sia per i nerazzurri di Inzaghi, che vogliono far ripartire la corsa verso lo scudetto, sia per i rossoblù di Blessin, aggrappati alle residue speranze di salvezza. Per la sfida del Marassi, secondo il Tuttosport, il tecnico dovrà fare a meno di quattro pedine fondamentali: Criscito, vicino all’addio, Bani, l’ex nerazzurro Vanheudsen e Piccoli. Recupera, invece, Amiri.

Fonte: Tuttosport – Maurizio Moscatelli