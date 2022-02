Bremer, Inter sul giocatore. Da battere folta concorrenza: lo scenario – TS

Geison Bremer è uno degli obiettivi per il mercato estivo dell’Inter. Sul difensore però, attualmente in forza al Torino, non c’è solo la squadra nerazzurra

INTERESSE – Geison Bremer sta disputando una stagione di altissimo livello con la maglia del Torino. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse dell’Inter, pronta all’affondo sul calciatore nei prossimi mesi. La valutazione che i granata fanno del difensore brasiliano, secondo il Tuttosport, si attesta sui 30-40 milioni. Una cifra alta che, però, non ha spaventato i tanti club interessati al calciatore. L’Inter, infatti, dovrà battere la concorrenza della Juventus, del Milan, del Napoli e del Bayern Monaco.

Fonte: Tuttosport