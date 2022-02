Lukaku-Inter, e se il ritorno fosse veramente la cosa più giusta per tutti?

Lukaku vuole tornare all’Inter? La notizia principale sui quotidiani di oggi è sicuramente quella che legata a un possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, considerato il periodi di difficoltà sia per l’attaccante belga che per la squadra allenata da Simone Inzaghi, così come già anticipato dalla nostra redazione.

PER IL BENE DI LUKAKU – Mettendo un attimo da parte l’orgoglio, e se il ritorno all’Inter fosse veramente la soluzione ai problemi di entrambi? Da una parte Romelu Lukaku, che al Chelsea dopo il suo ritorno, non sta vivendo certo uno dei momenti migliori della sua carriera da calciatore. Probabilmente, il migliore lo ha vissuto proprio con la maglia nerazzurra, ma in estate ha deciso di andare via puntando tutto sulla voglia di rivalsa nei confronti della Premier League (e del Chelsea in particolare). Da quando è tornato a vestire la maglia dei Blues, però, proprio in campionato ha messo a segno solo cinque gol in diciassette presenze totali, condite da diverse assenze per infortunio ed esclusioni per scelta tecnica. Ultima su tutti la panchina di 90′ in UEFA Champions League contro il Lille.

MA SOPRATTUTTO PER L’INTER – Dall’altra parte c’è l’Inter, e il bene della squadra nerazzurra conta più di qualsiasi altra cosa. Ma è proprio questo il punto. Le difficoltà dei ragazzi allenati da Simone Inzaghi sono evidenti a tutti a questo punto della stagione, soprattutto per quanto riguarda la fase realizzativa. Quello che manca, oggi, è sicuramente la figura del bomber capace di insaccare quasi sempre la palla alle spalle del portiere avversario. Altro punto fondamentale riguarda Lautaro Martinez, che in questo 2022 non ha ancora trovato la via del gol. L’attaccante argentino sembra essere entrato in uno di quel tunnel in cui a volte entrano le punte; ma la vera domanda è: il suo è uno stop naturale o deriva proprio dall’assenza di un centravanti di riferimento come lo era Lukaku? Senza dimenticare il feeling che c’era tra i due: entrambi erano legati da un’amicizia particolare che partiva soprattutto fuori dai campi di gioco, diverso rispetto quello attuale tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

MIGLIOR ATTACCO – Anche vero che, il merito di Simone Inzaghi a inizio stagione è stato quello di aver risolto il problema attaccanti – nel migliore dei modi -, puntando tutto sulla qualità dei giocatori a disposizione, alzando il baricentro della squadra e sfruttando al meglio le qualità tecniche dei giocatori a disposizione, uno su tutti Edin Dzeko, acquistato proprio per sostituire l’attaccante Lukaku in attacco. Non a caso, l’Inter, ancora oggi resta comunque il miglior attacco del campionato di Serie A. Inzaghi è riuscito comunque a far fronte alla cessione di Romelu Lukaku, così come a quella di Achraf Hakimi (anche per lui la stagione fin qui non è stata particolarmente esaltante al PSG), dell’addio di Antonio Conte (quattro sconfitte su cinque con il Tottenham – QUI le sue parole) e di quello – non voluto -, di Christian Eriksen.