Lukaku corpo estraneo nel Chelsea: il sogno di tornare all’Inter prende forma?

Lukaku e il Chelsea si sono sempre voluti ma non si sono mai piaciuti. E se anche la terza avventura dell’attaccante belga a Londra sta per fallire, un motivo ci sarà. E anche un colpevole. Magari due. L’ex numero 9 nerazzurro è il protagonista della pellicola fantasy “Sognando l’Inter” ma per rendere il sogno realtà è necessaria una serie di combinazioni

CORPO ESTRANEO – Il “problema” Romelu Lukaku non è più un mistero a Londra. A poche ore da Chelsea-LOSC Lille di UEFA Champions League, l’attaccante belga è argomento più extra calcistico che calcistico. L’ultima prestazione dell’ex numero 9 dell’Inter, sulla scia del suo predecessore Mauro Icardi (vedi focus), è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’allenatore Thomas Tuchel può continuare a difenderlo dalle critiche, spronarlo e soprattutto non perderlo in questo finale di stagione. Un lavoro impegnativo ma necessario. In estate, però, le strade potrebbero separarsi. Il sogno già espresso da Lukaku di tornare a Milano per vestire nuovamente la maglia nerazzurra al momento deve essere considerato solo un sogno. Soprattutto perché le cifre, a prescindere da qualsiasi “sconto”, oggi non sono accessibili per l’Inter. Ma se Lukaku pensa (solo?) all’Inter, anche l’Inter può iniziare a (ri)pensare a Lukaku.

SOGNO NERAZZURRO – I problemi dell’Inter in attacco sono sotto gli occhi di tutti e sul mercato si cerca un centravanti, presente e futuro. Il nome del classe ’99 Gianluca Scamacca (Sassuolo) come erede del classe ’86 Edin Dzeko è in cima alla lista nerazzurra. Lukaku oggi, sebbene sia un corpo estraneo nel Chelsea di Tuchel, è lontano. Domani chissà. E la ritrovata leadership di Harry Kane al Tottenham lo allontanano anche dal suo mentore Antonio Conte, che adesso ha altri problemi da risolvere. Problemi su problemi. Lukaku e Conte a Londra, l’Inter a Milano… Il mercato estivo è ancora lontanissimo, ma già se ne parla troppo. Anche oggi Lukaku è stato accostato all’Inter. Il sogno dell’attaccante belga potrà prendere forma nei prossimi mesi?