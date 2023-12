Genoa-Inter, Gilardino recupera tutti in formazione: una preferenza

Poche ore a Genoa-Inter e dall’ora di pranzo sono disponibili i convocati di Gilardino, che ha di nuovo tutti a disposizione. Questo è una conferma su come stasera alle 20.45 i rossoblù potranno mettere la formazione migliore.

IN CAMPO I BIG – Per Genoa-Inter sono recuperati anche Junior Messias e Mateo Retegui. Il primo ha più volte avuto problemi fisici ed era assente contro il Sassuolo nella scorsa giornata, il secondo da inizio ottobre è stato frenato da infortuni di vario tipo e ha giocato appena tre partite in tre mesi. Ma entrambi sono fra i convocati di Alberto Gilardino, che come spesso successo agli avversari dell’Inter ha recuperato i suoi uomini migliori giusto in tempo per la partita. Difficile però pensare che li possa lanciare subito dal 1′. Probabile che lo faccia solo con uno e l’indiziato è Retegui, per far coppia con Albert Gudmundsson ossia l’uomo in più del Genoa.

LE SCELTE – Per Genoa-Inter aumentano le possibilità di minutaggio per Kevin Strootman, un altro rossoblù più volte frenato da infortuni. Il centrocampista olandese difficilmente partirà dal 1′, ma potrà giocare di più rispetto al quarto d’ora col Sassuolo. In mezzo al campo previsti Milan Badelj vertice centrale del 3-5-2 “a specchio” di Gilardino, con Ruslan Malinovskyi (rilanciatosi nell’ultimo mese) e Morten Frendrup come interni. Sulle fasce previsti a destra Stefano Sabelli e a sinistra Johan Vasquez, che si sposta dal centro dato che Aaron Martin non ha convinto. Possibile comunque qualche modifica sugli esterni dove spesso si sono alternati diversi giocatori. In difesa, davanti al portiere Josep Martinez, i favoriti sono due ex Juventus come Koni De Winter (prestito bianconero) e Radu Dragusin più l’esperto Mattia Bani. Questa la probabile formazione di Gilardino per Genoa-Inter: J. Martinez; Bani, Dragusin, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Retegui, Gudmundsson.