Mourinho: «Juventus in guerra con l’Inter. Risultatista? Positivo!»

Mourinho domani potrà diventare un alleato dell’Inter nella lotta per il titolo, visto che la sua Roma sarà ospite della Juventus. Nella conferenza stampa di vigilia del match di Torino, domani alle 20.45, l’allenatore portoghese ha parlato dell’avversario.

PRONTO ALLA BATTAGLIA – José Mourinho, in vista di Juventus-Roma, analizza una caratteristica principale della squadra di Massimiliano Allegri: «Quando si parla di squadra e di allenatore “risultatista”, parola strana, io lo interpreto come la cosa più importante nel calcio, che è fare dei risultati. C’è gente oggi che quando si parla di “risultatista” fa la connessione con qualcosa di negativo: a me, quando si parla di “risultatista”, tutte le connotazioni sono positive. La Juventus è risultatista: difende tanto bene, quando esce in contropiede è fortissima e sulle palle inattive ha fatto tanti punti. Gioca una partita a settimana e questo non significa solo essere riposati: significa anche tanti giorni di lavoro in campo. Sta lì nella guerra con l’Inter per lo scudetto».