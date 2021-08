FOTO- L’Inter sceglie Calhanoglu come uomo copertina per il Genoa

L’Inter è pronta a cominciare la nuova stagione. Il primo ostacolo da superare per difendere lo Scudetto conquistato l’anno scorso è il Genoa che arriva a San Siro alle 18:30. I nerazzurri hanno come di consueto fatto il post per ricordare l’appuntamento odierno con Hakan Calhanoglu come uomo copertina.

TUTTO PRONTO – L’Inter come detto ha tutto pronto per l’inizio della stagione. Il Genoa sarà il primo avversario in Serie A che si contrapporrà tra i nerazzurri e la volontà di difendere lo scudetto conquistato con la gestione Antonio Conte (vedi articolo). Un compito non semplice per Simone Inzaghi che ha perso delle pedina importanti ma ha acquisito nuovi elementi di tutto rispetto. Tra questi c’è anche Calhanoglu arrivato a parametro zero dal Milan con il turco che è stato scelto dall’Inter come uomo copertina per il match contro i rossoblù nel post di ricordo del match. Sarà Calhanoglu uno degli uomini decisivi della sfida?