Thuram, Inter ferma a 22 milioni è pronta ad alzare l’offerta – TS

Thuram e Correa i nomi più caldi per il mercato in entrata dell’Inter. Se la situazione dovesse restare questa, secondo “TuttoSport” i nerazzurri sono pronti ad aumentare l’offerta per il francese.

LE ULTIME – Per Thuram l’Inter ha già offerto circa 22 milioni al Borussia Monchengladbach, il figlio d’arte secondo il quotidiano torinese può arrivare a meno di 30 milioni. Discorso diverso per Correa, dove Lotito chiede circa 35-37 milioni. Se la situazione dovesse rimanere questa, l’Inter è pronta ad aumentare l’offerta di 22 milioni per il francese e chiudere entro la prossima settimana, prima della sfida contro il Verona.

Fonte: TuttoSport