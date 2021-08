Inter-Genoa: le probabili formazioni della 1ª giornata di Serie A

Inter-Genoa apre ufficialmente la stagione e finalmente è di nuovo tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma i 24 di Ballardini sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:30 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della prima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Inter-Genoa in Serie A

Inter-Genoa, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 12 Sensi; 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 18 Agoumé, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Brazao; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 19 Lazaro, 24 Eriksen.

Squalificato: 10 Lautaro Martinez.

Ultime notizie: In attesa di novità dal mercato, Inzaghi è orientato a debuttare con l’unica punta, pertanto Sensi è in vantaggio sul giovane Satriano. Doppio ballottaggio sulle fasce: Darmian e Perisic favoriti su Dumfries e Dimarco.

Gli ospiti in arrivo a Milano: le ultime sulle scelte di Ballardini

GENOA (3-5-2): 57 Sirigu; 14 Biraschi, 3 Vanheusden, 4 Criscito (C); 2 Sabelli, 33 Hernani, 47 Badelj, 65 Rovella, 50 Cambiaso; 19 Pandev, 91 Kallon.

A disposizione: 22 Marchetti; 5 Masiello, 9 Favilli, 10 Melegoni, 20 Ekuban, 24 Bianchi, 27 Sturaro, 44 Buksa, 66 Serpe, 80 Agudelo, 89 Eyango, 90 Portanova.

Allenatore: Davide Ballardini

Indisponibili: 1 Semper, 93 Jandrei; 8 Cassata, 15 Vasquez, 18 Ghiglione, 21 Radovanovic, 23 Destro, 99 Czyborra.

Squalificati: 11 Behrami, 13 Bani.

Ultime notizie: Un ballottaggio per reparto per Ballardini, che deve scegliere se coprirsi con Masiello dietro al posto del giovane Cambiaso (Criscito avanzato). Sturaro contende una maglia in mezzo a Rovella, l’ex Pandev favorito rispetto a Ekuban per giocare dal 1′, ma al suo fianco le chance di Bianchi e Buksa non sono poi così inferiori a quelle di Kallon.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Genoa in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.