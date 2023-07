FOTO – Inter, subito in campo prima dell’Al-Nassr! Primo allenamento

L’Inter è atterrata questa mattina in Giappone e ha svolto subito il primo allenamento ad Osaka. Oltre il video, ecco anche il resoconto del lavoro svolto oggi sul campo e le immagini della seduta.

IN CAMPO – L’Inter ha svolto oggi il primo allenamento in Giappone dopo il viaggio di ieri. La squadra allenata da mister Simone Inzaghi ha svolto lavoro tattico in campo in vista delle due amichevoli previste in terra Nipponica, la prima il 27 luglio contro l’Al-Nassr a Osaka, la seconda a Tokyo, il 1 agosto contro il Paris Saint Germain, ma ecco la lista completa. Inoltre, alla vigilia della sfida, il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa. Di seguito le immagini dell’allenamento odierno.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]